Rhinomed Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die technische Analyse der Rhinomed-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,06 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,03 AUD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -50 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Dagegen beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage 0,03 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Stimmung rund um den Titel überwiegend positiv ist. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen häufen sich die positiven Meinungen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Rhinomed weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Rhinomed-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 16,67, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 50 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.