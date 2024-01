Rhinebeck Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Aktienkurs von Rhinebeck im Finanzsektor hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -11,64 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 1,67 Prozent, wobei Rhinebeck mit 13,3 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

In den sozialen Medien wurde in den letzten Tagen überwiegend positiv über Rhinebeck diskutiert. Es gab keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Rhinebeck daher eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die Dividende von Rhinebeck beträgt 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,98 % für Thrifts & Hypothekenfinanzierung als niedrig einzustufen ist. Die Differenz von 138,98 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Bewertung als "Schlecht".

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei Rhinebeck in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.