Rhinebeck Aktie: Das ist erstaunlich

Rhinebeck wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so das Fazit unserer Redaktion nach Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "gut" eingestuft werden kann. Daher ergibt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine "gut" Bewertung.

In Bezug auf die Dividende steht Rhinebeck aktuell bei einem Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -138,87 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" führt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik des Unternehmens als "schlecht".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielte Rhinebeck in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,07 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -2,37 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -8,7 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 2,98 Prozent im letzten Jahr, wobei Rhinebeck 14,05 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer "schlecht" Bewertung in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Rhinebeck liegt bei 54,55, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,63, was ebenfalls zu einer Einstufung als "neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "neutral" auf Basis dieses Gesamtbildes.