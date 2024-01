Rhinebeck Aktie: Das ist ein Knall!

Die Rhinebeck-Aktie weist aktuell eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In den letzten zwei Wochen wurde über Rhinebeck besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment führt. Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 21,18 und liegt mit 37 Prozent über dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der fundamentalen Ebene führt.

