Rhinebeck Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die technische Analyse der Rhinebeck-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 6,93 USD. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 8,05 USD, was einem Unterschied von +16,16 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 6,62 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +21,6 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Im Bereich "Finanzen" liegt die Rhinebeck-Aktie mit einer Rendite von -11,64 Prozent mehr als 23 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance. Im Sektor "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt die mittlere Rendite 1,71 Prozent, wobei Rhinebeck mit 13,35 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Auch in Bezug auf die Dividende schneidet Rhinebeck im Vergleich zur Branche schlecht ab. Mit einer Dividendenrendite von 0 % liegt der Ertrag der Aktie um 138,65 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens ebenfalls "Schlecht" aus.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Rhinebeck-Aktie eine Mischung aus positiven und negativen Bewertungen, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch im Branchenvergleich und in Bezug auf die Dividendenpolitik.