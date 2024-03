Rhinebeck Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die technische Analyse der Rhinebeck-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 7,27 USD liegt. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 8,45 USD einen Abstand von +16,23 Prozent aufgebaut hat, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 8,52 USD, was einer Differenz von -0,82 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich also eine Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut".

In Bezug auf die Dividende ist Rhinebeck mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung (138,33 %) als schlechter einzustufen, da die Differenz 138,33 Prozentpunkte beträgt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rhinebeck bei 21 liegt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 134,91 in der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" liegt die Aktie damit unter dem Durchschnitt.

Zusätzlich zu den harten Faktoren wie Bilanzdaten lässt sich der Aktienkurs auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Rhinebeck diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie eine Einstufung als "Gut" hinsichtlich der Stimmung.