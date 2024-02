Rhinebeck Aktie: Abwarten

Die technische Analyse zeigt, dass die Rhinebeck-Aktie derzeit um 9,79 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage von 8,75 USD liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +23,94 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rhinebeck-Aktie zeigt einen Wert von 61,54, was auf ein neutrales Signal hinweist. Auch der RSI25-Wert von 47 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung auf Basis des RSI.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen dominierten in den vergangenen Tagen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Thrifts & Hypothekenfinanzierung) wird die Rhinebeck-Aktie als überbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,25 liegt die Aktie 28 Prozent über dem Branchen-KGV von 16,62, was zu einer fundamentalen "Schlecht"-Empfehlung führt.