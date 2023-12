Rheon Automatic Machinery Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die technische Analyse der Rheon Automatic Machinery-Aktie mit Hilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers positiv ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 1369,4 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1472 JPY lag, was einem Unterschied von +7,49 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 1414,72 JPY, was einer positiven Differenz von +4,05 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis dieser kurzfristigen Analyse.

Die Anlegerstimmung in Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Rheon Automatic Machinery wird als insgesamt neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Auch über einen längeren Zeitraum zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität bezüglich der Rheon Automatic Machinery-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb auch hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" für die Rheon Automatic Machinery-Aktie führt.