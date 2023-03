Rhena Wolf: Aufstrebende Kanzlei auf Wachstumskurs - Wir suchen Menschen, die gemeinsam mit uns wachsen möchten

Mannheim (ots) -Rhena Wolf ist Unternehmenscoach und Steuerberaterin. Mit ihrer eigenen Kanzlei Wolf & Wolf unterstützt sie ihre Mandanten dabei, ihr volles steuerliches Potenzial auszuschöpfen und begleitet ihren Wachstumsprozess. Als Coach macht sie zusätzlich nicht nur Selbstständige zu Unternehmern, sondern hilft auch ihren Mitarbeitern, sich privat und beruflich weiterzuentwickeln. Nun befindet sich die Kanzlei auf Wachstumskurs und sucht mehrere neue Mitarbeiter.Vielen Steuerberatern, Steuerfachkräften und Buchhaltungskräften mag folgende Situation bekannt vorkommen: Die Arbeitsbelastung ist hoch und das Arbeitsklima alles andere als angenehm. Nicht nur kommt der Chef grußlos ins Büro, auch die Kommunikation oder der Umgang mit Fehlern in der Kanzlei lässt einiges zu wünschen übrig. Nicht so in der Steuerkanzlei von Rhena Wolf: Die Steuerberaterin und zertifizierte Wirtschaftsmediatoren hat die Kanzlei von ihrer Mutter übernommen und will mit dem Familienunternehmen den Beweis liefern, dass in der Steuerberaterbranche ein entspanntes und positives Arbeiten möglich ist. "Wir wollen unseren Mandanten in allen Belangen weiterhelfen - von der Steueroptimierung bis hin zur Beratung für mehr persönlichen und beruflichen Erfolg", sagt Rhena Wolf. "Bei uns steht immer der Mensch im Vordergrund". Daher soll auch unser Team innerhalb der Branche eine Art Leuchtturm für ein tolles Miteinander sein." Was die Kanzlei als Arbeitgeber auszeichnet, erfahren Sie im Folgenden.Kanzlei Wolf & Wolf: Die innovative Steuerkanzlei für motivierte MitarbeiterHeute betreut Rhena Wolf gemeinsam mit ihren elf Mitarbeitern und ihrer Mutter als Partnerin zahlreiche Mandanten in der modern ausgestatteten Mannheimer Kanzlei. Dabei konzentriert sich das Team besonders auf klein- und mittelständische Unternehmen, deren Prozesse, Rechnungswesen und Bilanzierungen sie optimieren und digitalisieren. Die Kanzlei bleibt jedoch nicht bei der steuerlichen und proaktiven Beratung ihrer Mandanten. Vielmehr versteht sich die Kanzlei Wolf & Wolf als innovative Steuerkanzlei, die ihren Mandanten ein erfüllteres, glücklicheres und damit erfolgreicheres Leben als Unternehmer ermöglichen möchte.Dieses Gesamtpaket will Unternehmenscoach und Steuerberaterin Rhena Wolf ausdrücklich auch ihren Mitarbeitern bieten. "Wir sehen uns nicht nur als Arbeitgeber auf Augenhöhe, sondern auch als Partner auf dem Weg zu nachhaltiger persönlicher und fachlicher Weiterentwicklung", berichtet Rhena Wolf. Die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter ist der erfahrenen Steuerberaterin und Mediatorin sehr wichtig: Das Familienunternehmen setzt daher auf eine offene Feedbackkultur und ein vertrauensvolles, wertschätzendes Miteinander. Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, ist die Kanzlei nun auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, die gemeinsam mit ihnen wachsen möchten. Gesucht werden aktuell vor allem Steuerfachkräfte, Lohn- und Buchhaltungskräfte und ein/eine angestellte/r Steuerberater:in in Teilzeit."Das Wohl unserer Mitarbeiter steht an erster Stelle!" - Diese Vorteile erwarten die Mitarbeiter bei Wolf & WolfBei der Arbeit mit ihren Mitarbeitern stehen für Rhena Wolf ein herzliches Miteinander, flache Hierarchien und das damit einhergehende Arbeiten auf Augenhöhe im Mittelpunkt. Als ausgebildeter Coach mit Familienunternehmen mit Herz steht die Geschäftsführerin ihren Mitarbeitern stets zur Seite. "Wir unterstützen uns gegenseitig und verfolgen gemeinsame Ziele", erklärt sie. "Dabei leben wir eine offene Fehlerkultur und setzen uns in wöchentlichen Teammeetings zusammen." Ferner erwarten Neuzugänge neben einer fairen Vergütung und einer angenehmen Arbeitsatmosphäre auch zahlreiche Benefits. So profitieren die Mitarbeiter etwa von freiwilligem wöchentlichem Teamsport mit Personal Trainer sowie einem persönlichen Fortbildungsbudget zusätzlich zu den inkludierten Fachfortbildungen. Abgerundet wird dies durch eine "Kanzleieigene" Heilpraktikern, für deren Behandlungen den Mitarbeitern ebenfalls ein eigenes Budget zur Verfügung steht. Die seelische und gesundheitliche Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter ist Rhena Wolf damit eine Herzensangelegenheit.Zusätzlich ergibt sich den Mitarbeitern die Chance Remote zu arbeiten, wobei auch die Arbeit aus dem Homeoffice möglich ist. "Um unser Miteinander zu stärken und unseren Teamspirit beizubehalten, ist uns allerdings auch der persönliche Austausch wichtig", erklärt Rhena Wolf. Darum wünscht sie sich von ihren Mitarbeitern auch zwei bis drei Präsenztage in der Kanzlei. "Uns geht es schließlich nicht um eine Work-Life-Balance, diesen Begriff mag ich nicht!", betont sie. "Denn man lebt auch, wenn man arbeitet." Stattdessen geht es um eine Lebensbalance. "Unser Ziel dabei ist es, gemeinsam daran zu arbeiten, mittelfristig auf eine 4-Tage-Woche bei voller Bezahlung umstellen zu können."Die Mitarbeiter bei Wolf & Wolf verstehen sich als Teil eines erfolgreichen Teams, das Freude an einer Steuerberatung hat, die ihre Mandanten wirklich persönlich und unternehmerisch nach vorne bringt. Wer sich persönlich weiterentwickeln und von zahlreichen Freiheiten bei Fortbildung und Arbeitsgestaltung profitieren möchte, sollte nicht zögern und sich jetzt bewerben.Sie sind auf der Suche nach einem spannenden Job in einer aufstrebenden Steuerkanzlei? Melden Sie sich jetzt bei Rhena Wolf von der Kanzlei Wolf & Wolf (https://wolf-steuer.de/) oder bewerben Sie sich direkt über die Karriereseite (https://wolf-steuer.de/jobs/)!Pressekontakt:Wolf & Wolf Steuerberaterinnen GbRRhena WolfEmail: info@wolf-steuer.deWebseite: www.wolf-steuer.deOriginal-Content von: Wolf & Wolf Steuerberaterinnen GbR, übermittelt durch news aktuell