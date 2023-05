Rheinmetall: Ein zuverlässiges Versprechen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Aktie von Rheinmetall ist in den letzten Tagen stark gestiegen, was vor allem auf positive Nachrichten zurückzuführen ist. Die Nato fordert ihre Mitglieder dazu auf, etwa 2% des BIP für Verteidigungsausgaben auszugeben, was Deutschland bisher nicht erreicht hat. Das Ifo-Institut geht davon aus, dass Deutschland in diesem Jahr nur 1,6% seines BIP investiert hat und somit noch etwa 17 Milliarden Euro fehlen.

Dieses Defizit könnte sich als positiv für Unternehmen wie Rheinmetall erweisen, da diese zu den großen Lieferanten zählen dürften. Der Bedarf an Rüstungsgütern steigt insgesamt deutlich an und Rheinmetall kann sich somit auf einige Jahre der Auftragszunahme einstellen. Darüber hinaus plant das Unternehmen auch einen Einstieg in das Wärmepumpen-Geschäft.

Die Kursentwicklung der Aktie zeigt eine enorme Dynamik und die...