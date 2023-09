Rheinmetall: Das wahre Kursziel liegt bei 306,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Aktie von Rheinmetall hat laut Analysten eine falsche Bewertung und das tatsächliche Kursziel liegt um +25,41% über dem aktuellen Preis.

• Am 29.09.2023 lag die Kursentwicklung von Rheinmetall bei -2,87%

• Das mittelfristige Kursziel für Rheinmetall beträgt 306,00 EUR

• Die Anzahl der Analysten mit Kaufempfehlungen beträgt 84,21%

Gestern verlor Rheinmetall an der Börse -2,87%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse auf -1,61%, was darauf hindeutet, dass der Markt pessimistisch eingestellt ist und damit auch nicht unbedingt eine solche Entwicklung erwartet hatte.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Rheinmetalls Aktie laut Bankanalysten beträgt momentan 306 Euro. Wenn sie recht behalten sollten, könnten Investoren ein Potenzial von +25,41% erreichen. Ein schwacher Trend in jüngster Zeit hat...