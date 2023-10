Rheinmetall: Das wahre Kursziel beträgt 306,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Aktie von Rheinmetall hat laut Analysten eine falsche Bewertung. Tatsächlich liegt das Kurspotenzial bei +12,83% vom aktuellen Preis entfernt.

• Am 13.10.2023 stieg der Wert von Rheinmetall um +1,65%

• Bankanalysten sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 306,00 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +84,21%

Am gestrigen Tag verzeichnete der Finanzmarkt einen Anstieg des Werts von Rheinmetall um +1,65%. In den letzten fünf Handelstagen lag die Entwicklung sogar bei insgesamt +8,31%, was relativ optimistische Stimmungen am Markt hervorruft.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 306,00 EUR – so sehen es zumindest die Bankanalysten im Durchschnitt. Investoren könnten damit ein Potenzial in Höhe von +12,83% eröffnet werden. Diese Einschätzung teilen allerdings nicht alle Experten aufgrund des...