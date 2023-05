Rheinmetall: Das wahre Kursziel bei 303,45 EUR - Potenzial von +23,25%

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Rheinmetall verzeichnete am 26.05.2023 eine negative Kursentwicklung von -0,61%. In den letzten fünf Handelstagen sank der Aktienkurs um insgesamt -5,96%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hinweist.

Laut Analysten ist die aktuelle Bewertung der Rheinmetall-Aktie nicht angemessen und das tatsächliche mittelfristige Kursziel liegt bei 303,45 EUR. Wenn diese Prognose eintritt, können Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +23,25% erwarten.

Derzeit empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie als starke Kaufentscheidung und zehn weitere Experten sind optimistisch gestimmt und raten zum Kauf. Drei Experten geben eine neutrale Bewertung ab.

Das Guru-Rating für Rheinmetall bleibt unverändert bei 4,16. Die positiven Meinungen überwiegen mit einem Anteil von +84,21%.

Quelle: Eigenanalyse