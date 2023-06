Rheinmetall: Das wahre Kursziel bei 303,45 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Aktie von Rheinmetall wird derzeit von den Analysten unterbewertet. Laut ihrer Einschätzung liegt das wahre Kursziel um +22,85% über dem aktuellen Wert.

• Am 15.06.2023 stieg die Rheinmetall-Aktie um +0,69%

• Das mittelfristige Kurspotenzial beträgt +22,85%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” steht aktuell auf 4,16

Am gestrigen Handelstag legte die Rheinmetall-Aktie am Finanzmarkt um +0,69% zu und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen einen positiven Trend von insgesamt+2,45%. Der Markt scheint daher relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Rheinmetall beläuft sich laut Bankanalysten auf 303,45 EUR mit einem potenziellen Anstieg um bis zu +22,85%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach der jüngsten Entwicklung des Unternehmens.

Derzeit empfehlen sechs Analysten...