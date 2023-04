Rheinmetall: Das wahre Kursziel bei 298,86 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Aktie von Rheinmetall wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen.

Das mittelfristige Kursziel beträgt 298,86 EUR und somit ein potentielles Risiko von -9,52%.

• Am 20.04.2023 stieg der Kurs um +0,07%

• Guru-Rating ist nun bei 84,21 nach zuvor 0,00

Am gestrigen Handelstag legte die Rheinmetall-Aktie um +0,07% zu und summierte sich in den letzten fünf Handelstagen auf +1,31%, was das Marktvertrauen reflektiert.

Gegenwärtig schätzen Bankanalysten das mittelfristige Kursziel für die Aktie auf 298,86 EUR ein.

Sollten ihre Prognosen zutreffen würde dies jedoch ein potentialles Risiko von -9,52% bedeuten.

Trotzdem zeigen sich einige Analysten optimistisch bezüglich des Wertpapiers.

Von insgesamt sechs analysierenden Experten bewerten diese es als “stark kaufenswert”.

Zehn weitere empfehlen einen Kauf sowie drei...