Rheinmetall liefert Navigationssysteme und erhält Auszeichnung

Rheinmetall hat einen Auftrag des britischen Verteidigungsministeriums für das Projekt Theseus 2.2 erhalten und bereits erste Systeme ausgeliefert. Dabei handelt es sich um ein Vorhaben für den automatisierten Nachschub für Soldaten in feindlichen Umgebungen. Bei dem Projekt kooperiert Rheinmetalls kanadische Tochterfirma Rheinmetall Canada mit dem US-Unternehmen Polaris Government and Defense. Ziel ist es, das ultraleichte taktische Fahrzeug Polaris MRZR D4 erstmals mit dem Rheinmetall PATH Autonomy Kit (A-kit), einem durch künstliche Intelligenz (KI) unterstützten Navigationssystem, auszustatten. Dies erfolgt im Rahmen des Projekts erstmals, was Rheinmetall vor neue technische Anforderungen stellt und die Anpassungsfähigkeit des PATH A-Kits unter Beweis stellt.

Rheinmetall fungiert dabei als Hauptauftragnehmer in Zusammenarbeit mit Polaris Government and Defense, einem führenden amerikanischen Hersteller von ultraleichten taktischen Fahrzeugen, und Rheinmetall Provectus, der in Ottawa ansässigen Robotik-Sparte. Polaris Defence United Kingdom wird die Unterstützung vor Ort leisten.

Der Vertragsumfang umfasst Installation, Schulung, Ersatzteile und technische Unterstützung für das PATH A-Kit sowie die Plattform-Unterstützung von insgesamt elf Polaris MRZR D4 Fahrzeugen. Nach der Ausstattung mit dem A-Kit wird der MRZR D4 für bemannte und ferngesteuerte Einsätze sowie für die autonome Durchführung von Versorgungsmissionen in komplexem Gelände, bei widrigen Witterungsbedingungen sowie bei Tag und Nacht einsatzbereit sein.

Der Rheinmetall PATH A-Kit verwandelt bemannte Fahrzeuge in optional bemannte Landfahrzeuge (OCGVs). Die mit dem PATH ausgerüsteten Fahrzeuge sind in der Lage, sich in komplexem Gelände und unter widrigen Wetterbedingungen sicher und zuverlässig zu bewegen und so die Gefährdung der Soldaten zu reduzieren. Dank modernster künstlicher Intelligenz kann PATH mithilfe von Sensorfusion und Umgebungskartierung autonom navigieren. Die standardisierte, offene Architektur des Systems ermöglicht es, es kontinuierlich zu erweitern und neue Innovationen zu integrieren, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

Der Polaris MRZR D4, der bereits von der britischen Royal Marines eingesetzt wird, ist ein diesel-betriebenes, ultraleichtes taktisches Fahrzeug für vier Personen, das für internationale Spezialeinsätze, Offroad- und Erkundungsaufträge entwickelt wurde. Mit einer Nutzlast von 680 Kilogramm und einer Anhängerlast von 680 Kilogramm ist es ein praxistaugliches und zuverlässiges Fahrzeug für Versorgungsaufgaben auf der letzten Meile.

Die Zusammenarbeit zwischen Rheinmetall und Polaris bietet zwei großen Unternehmen aus der Verteidigungsindustrie die Möglichkeit, gemeinsam Verbündete von Kanada und den USA zu unterstützen. Sie festigt die Position der kanadischen Niederlassung des Rheinmetall-Konzerns als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der autonomen Landfahrzeuge. Rheinmetall Canada ist bereits in das Robotic Platoon Vehicles Programm der britischen Armee eingebunden und freut sich darauf, das Expeditionary Robotic Centre of Expertise im Projekt Theseus und darüber hinaus zu unterstützen.

Rheinmetall erhält Auszeichnung als First Level Konstrukteur und Lieferant der Automobilindustrie

Der Düsseldorfer Technologiekonzern Rheinmetall hat die Auszeichnung AUTOMOCION-ACICAE 2022 als First Level Konstrukteur und Lieferant durch das spanische Automotive-Cluster erhalten. Die Verleihung, die zum 16. Mal durch den Unternehmerverband ACICAE organisiert wurde, erfolgte im Guggenheim Museum in Bilbao an die Konzerntochter Pierburg S.A.. Mit der Auszeichnung werden alljährlich diejenigen Personen oder Unternehmen geehrt, die sich um die Wettbewerbsfähigkeit des Automobilsektors in besonderer Weise verdient gemacht haben.

Die Rheinmetall-Tochter Pierburg wurde für ihren Beitrag zur Innovation in der Automobilindustrie in einem breiten Spektrum von Lösungen, über Verbrennungsmotoren und Hybridantriebe bis hin zu Elektrofahrzeugen und Bereichen außerhalb des Antriebsstrangs, ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde das starke Engagement des Rheinmetall-Konzerns in der baskischen Region durch die Zusammenarbeit mit lokalen Tier2-Lieferanten hervorgehoben, die einen Mehrwert für Projekte in der ganzen Welt schaffen.

Der CEO der Rheinmetall Konzerndivision Sensors & Actuators, Rene Gansauge, nahm den Preis, in Form eines Makila, im Rahmen der Verleihung entgegen. Der traditionelle baskische Spazierstock, der als kulturelles Symbol für Autorität und Stärke gilt, wurde im Rahmen der offiziellen Feier als Zeichen des Respekts verliehen. Die Verleihung erfolgte vor mehr als 200 Repräsentanten und Akteuren des Automotive-Sektors. Rene Gansauge: „Wir sind stolz auf die Anerkennung des Engagements von Rheinmetall, unseren Kunden kontinuierlich nur die innovativsten Technologien und besten Services zu bieten. Dies gilt insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass wir uns aktuell mit einigen der größten Herausforderungen der jüngeren Geschichte konfrontiert sehen“.

Bei ACICAE handelt es sich um einen gemeinnützigen Unternehmensverband, der 1993 im Baskenland mit dem Ziel gegründet wurde, die Wettbewerbsfähigkeit des Automobilsektors zu verbessern. Er gilt als der erste in Europa eingerichtete Automobilcluster.

Die Division Sensors and Actuators des Rheinmetallkonzerns steht für herausragende Kompetenz bei Thermo- und Fluidmanagement-Anwendungen im Mobility- und Industriebereich. Die fünf Business Units Actuators, Air Emission Systems, Commercial Diesel Systems, Pump Technology und Solenoid Valves entwickeln Lösungen für die großen Herausforderungen der Mobilität wie Downsizing, Emissionsreduktion und Effizienzsteigerung bei gleichzeitiger Leistungsoptimierung. Das umfassende Produktportfolio deckt vielfältige AGR-Systeme, elektromotorische Drossel-, Regel- und Abgasklappen, Magnetventile, Aktuatoren und Ventiltriebsysteme sowie Öl-, Wasser- und Vakuumpumpen für Pkw, Nutzfahrzeuge und Offroad-Anwendungen von light- bis heavy-duty sowie Industrieanwendungen ab.



