Rheinmetall: Das lässt die Bullen jubeln!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >

Nach einem kräftigen Rücksetzer Anfang Juli befand sich die Rheinmetall-Aktie zuletzt in einer Konsolidierung und pendelte in einem Seitwärtskorridor zwischen 175 und 195 Dollar hin und her. Dabei erwiesen sich die 180,00-Euro-Marke und der Support des im Mai markierten Verlaufstiefs bei 175,75 Euro als charttechnische Unterstützung. Zu einer weiteren Aufwärtswelle fehlten der Aktie dagegen die frischen Impulse. HSBC stuft Rheinmetall… Hier weiterlesen