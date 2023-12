Rheinmetall ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Dividendenrendite von Rheinmetall beträgt 1,57 Prozent, was 1,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividende wird mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 35,59 Punkten und der RSI25 bei 40,44, was dazu führt, dass Rheinmetall ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Rheinmetall in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die vergangenen Wochen zeigen, dass vor allem positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass sich die Rheinmetall-Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 259,41 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 286,8 EUR liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 271,33 EUR über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Rheinmetall auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.