Rheinmetall: Was für ein Rekordjahr!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Rheinmetall ist in einer sehr guten Verfassung. In der abgelaufenen Woche ging es für die Aktie nur um 1,2 % aufwärts. Aber: Der Titel ist auf dem Weg in Richtung von Rekordwerten. Dies ist nicht besonders verwunderlich. Der Titel ist durch den Krieg in der Ukraine und die Konfliktsituation im Nahen Osten noch einmal stärker geworden. Zudem möchte die Bundeswehr mit dem Sondervermögen von 100 Millionen Euro aufrüsten. Das Rüstungsunternehmen ist deshalb in der Nähe des Rekordhochs angekommen.

Die gute Nachricht: Das Jahresziel “könnte” übertroffen werden

Zu spät für den Handel kamen in des die Nachrichten aus dem Haus. Der Konzern konnte seine 9-Monats-Ergebnis verkünden und bekam dafür die Bewertung “stark”. Der Konzern hat den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 24,2 % steigern können. Das operative Ergebnis stieg um 59,2 %....