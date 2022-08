Rheinmetall: Ungemütliche Zeiten verleihen Rüstungskonzernen wie Lockheed Martin Aufwind!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Als Reaktion auf einen geplanten Besuch der Sprecherin des US-Repäsentantenhauses Nancy Pelosi in Taiwan hat Peking seine Militärpräsenz in der Nähe des Inselstaates verstärkt. Das führt zu großen Sorgen um eine Eskalation in der Region und es gibt schon erste Stimmen, die vor einem möglichen Einmarsch der Volksrepublik im Nachbarland warnen. Das mag manch einer Panikmache nennen, doch die Sorgen… Hier weiterlesen