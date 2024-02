Rheinmetall: Starker Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Rheinmetall konnte am Dienstag einen Gewinn in Höhe von 1,5 % verbuchen. Die Düsseldorfer nähern sich damit entscheidend den eigenen Rekordhochs an. Die jüngste Entwicklung ist nicht überraschend, das Unternehmen schafft neue Produktionskapazitäten. Neue Aufträge wurden gleichfalls gewonnen. Daher bleibt vor allem der Blick auf den Trend interessant.

Rheinmetall: Der Trend ist stark

Der Trend ist in jeder Hinsicht aktuell klar. Das charttechnische Bild zeigt, dass der Wert das Rekordhoch bei knapp 3450 Euro fest im Visier hat. Der Titel ist damit auf dem Weg, keine Hürden mehr zu haben. Technische Analysten verweisen auch jetzt darauf, dass die Aktie sowohl den GD100 wie auch den GD200 weit überwunden hat. Die nächsten Rekordzahlen sind – wenn der Trend stimmt – eine Frage der Zeit. Das Unternehmen jedenfalls hat auf einige Jahre hinaus jetzt schon volle Auftragsbücher.

