Rheinmetall: Potenzial von 28,69% - Kursziel bei 303,45 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Rheinmetall an der Börse eine Kurssteigerung um +0,30%. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben jedoch insgesamt einen Rückgang um -1,42%, was auf eine momentane pessimistische Marktstimmung schließen lässt.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Rheinmetall liegt laut Bankanalysten bei 303,45 EUR. Sollte dies eintreffen, hätten Investoren ein Potential von +28,69%. Allerdings sind nicht alle Analysten optimistisch und teilen diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in jüngster Zeit nicht.

Aktuell bewerten sechs Experten die Aktie als starken Kauf und zehn weitere empfehlen den Kauf. Drei Analysten bewerten das Wertpapier neutral mit “halten”. Das Guru-Rating beträgt nun ebenfalls 4,16 nach vorherigem Stand. Insgesamt sind somit etwa 84% der Analysten noch immer...