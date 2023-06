Rheinmetall: Potenzial von 25,86% - Kursziel auf 303,45 EUR angehoben

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Analysten sind sich einig: Die Rheinmetall-Aktie ist derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 303,45 EUR – eine Steigerung um +25,86% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Rheinmetall legt am Finanzmarkt um +2,03% zu

• Bankanalysten sehen die Aktie als starken Kauf und setzen das Rating “Kauf”

• Der Guru-Rating beträgt nun 4,16 nach 4,16

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Rheinmetall einen Anstieg von +2,03%. Über die vergangenen fünf Tage hinweg konnte das Unternehmen sogar ein Plus von insgesamt +2.29% verbuchen. Der Markt scheint also momentan relativ optimistisch bezüglich der Entwicklung des Unternehmens.

Das mittlere Kursziel für Rheinmetall wurde mit 303,45 EUR festgelegt. Sollten die Bankanalysten Recht behalten und sich dieser Wert bewahrheiten, würde dies Investoren ein Potenzial für eine...