Rheinmetall: Potenzial für einen Anstieg auf 303,45 EUR

Die Rheinmetall-Aktie wird laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 303,45 EUR, was einem Aufwärtspotenzial von +23,05% entspricht.

• Am 29.05.2023 stieg die Aktie um +0,16%

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,16

• Von insgesamt 19 Analysten empfehlen 16 den Kauf oder das Halten der Aktie

Am gestrigen Handelstag legte Rheinmetall an der Börse um +0,16% zu und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -1,87%. Die Stimmung am Markt ist gegenwärtig eher pessimistisch.

Das mittelfristige Kurspotenzial der Aktie beträgt jedoch laut Bankanalysten beachtliche +23,05%. Sechs Experten raten zum Kauf der Aktien und zehn weitere sehen sie als “Kauf” an. Lediglich drei Analysten bewerten sie mit “Halten”. Insgesamt sind also etwa +84,21% aller Experten...