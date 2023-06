Rheinmetall: Potenzial für 303,45 EUR Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Aktie von Rheinmetall wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Sie glauben an ein mittelfristiges Kursziel von 303,45 EUR mit einem Potenzial von +21,97% gegenüber dem aktuellen Stand.

• Am 29.06.2023 legte die Rheinmetall um +0,32% zu

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +21,97%

• Der Guru-Rating wurde auf 4,16 aktualisiert

Gestern stieg der Wert der Rheinmetall-Aktien am Finanzmarkt um +0,32%. In den vergangenen fünf Handelstagen sank der Wert jedoch um -2,62%, was eine pessimistische Entwicklung vermuten lässt.

Obwohl es einige skeptische Stimmen gibt, sind sich die meisten Bankanalysten sicher: Ein mittelfristiges Ziel bei 303,45 EUR ist realistisch und bietet Investoren ein attraktives Wachstumspotenzial. Von insgesamt 19 Analysteneinschätzungen empfehlen sechs den Kauf und zehn halten das Papier...