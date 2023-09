Rheinmetall: Potenzial auf 306,00 EUR - laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Aktie von Rheinmetall zeigt eine negative Entwicklung am Markt mit einem Verlust von -1,52% am 27.09.2023 und einer Woche von -1,75%. Die Bankanalysten sehen jedoch ein mittelfristiges Kursziel bei 306,00 EUR und somit ein Kurspotenzial in Höhe von +23,89%.

Momentan gibt es unterschiedliche Meinungen unter den Experten bezüglich der Einschätzung dieser Aktie. Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und zehn weitere optimistisch sind und sie zum Kauf raten, haben sich drei weitere Experten neutral positioniert.

Das Guru-Rating lag zuvor bei “Guru-Rating ALT” bewertet worden. Jetzt beträgt das Rating für Rheinmetall 4,16 nach ebenfalls 4,16 Punkten.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Potential ist groß!