Rheinmetall, Porsche und Volkswagen führen Dax an: Börsenstart in Frankfurt mit Kursgewinnen

Die Frankfurter Börse weckte am Montag die Anleger mit positiven Nachrichten, als sie zu Beginn des Handelstages Kursgewinne erzielte. Gegen 09:30 Uhr wurde der Dax mit etwa 16.200 Punkten berechnet, was einem Aufschlag von 0,3 Prozent gegenüber dem letzten Handelsschluss am Freitag entspricht.

Im Fokus der Anleger standen besonders die Papiere der Unternehmen Rheinmetall, Porsche und Volkswagen, die sich an die Spitze der Kursliste setzten. Doch nicht alle Werte konnten diesen Positivtrend fortsetzen – Zalando, Symrise und Adidas verzeichneten leichte Verluste. Die Aktien der Porsche-Holding fanden sich hingegen am unteren Ende der Kursliste wieder und wurden zum Wochenauftakt mit einem Dividendenabschlag gehandelt.

Positive Nachrichten kamen auch aus China: Trotz eines geringfügigen Rückgangs hielt sich dort “der privat...