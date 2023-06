Rheinmetall - Mega-Deal in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) hat in den letzten Tagen eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt, nachdem bekannt wurde, dass in den nächsten sechs Wochen ein Rahmenvertrag über mehrere Milliarden Euro abgeschlossen werden soll. Dabei geht es um die Lieferung von 35-mm-Geschossen für Gepard-Flugabwehrkanonen in die Ukraine. Experten betonen, dass solche Munitionsaufträge in der Regel mit hohen Margen verbunden sind und sich daher positiv auf Rheinmetall auswirken werden.

Das Unternehmen konnte innerhalb der letzten 7 Tage um rund 4,5% zulegen und liegt derzeit bei einem Kurs von um die 260€. Mit dem jüngsten Kursanstieg hat sich die Aktie wieder über die aufwärtsgerichtete, gleitende 90-Tage-Linie des mittelfristigen Trends bei rund 254,60 Euro geschoben. Zuletzt gelang bereits der Sprung über die fallende 20-Tage-Linie....