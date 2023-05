Rheinmetall: Kursziel von 303,45 EUR laut Analysten nicht richtig bewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die gestrige Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie am Finanzmarkt betrug +0,80%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich ein negativer Trend von -4,24%. Aktuell sind Bankanalysten der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 303,45 EUR liegt und somit ein Kurspotenzial in Höhe von +20,94% besteht. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht aufgrund des schwachen Trends. Das Guru-Rating bleibt mit 4,16 unverändert.

