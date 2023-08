Rheinmetall: Das Kursziel liegt bei 299,88 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Aktie von Rheinmetall wird derzeit nach Meinung von Analysten unterbewertet. Das wahre Potenzial der Aktie liegt nämlich um +14,81% über dem aktuellen Preis.

• Rheinmetalls Börsenkurs fiel am 15.08.2023 um -1,28%

• Die Experten schätzen das Kursziel auf 299,88 EUR

• Das Guru-Rating für Rheinmetall beträgt nun 4,16

Gestern hat die Aktie von Rheinmetall einen Verlust in Höhe von -1,28% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen und somit einer vollen Woche ergibt sich ein Gesamtverlust von -2,86%. Der Markt scheint also momentan pessimistisch zu sein.

Obwohl es schwierig ist vorherzusagen wie sich die Märkte entwickeln werden sind Bankanalysten optimistischer im Hinblick auf ihre mittelfristige Prognose eines Kursziels bei 299,88 EUR für Rheinmetalls Aktienkurs. Sollten sie recht behalten würde dies eine Steigerung des...