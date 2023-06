Rheinmetall: Kurspotenzial um +24,36% auf 303,45 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Aktie von Rheinmetall verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -0,53%. Doch in den vergangenen fünf Handelstagen konnte ein Anstieg von +1.20% beobachtet werden, was für eine insgesamt positive Stimmung sprechen könnte.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten bei Rheinmetall 303,45 EUR – ein Potenzial von +24.36%, wenn die Analysten richtig liegen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und einige sehen die Aktie lediglich als “haltenswert”.

Dennoch sind insgesamt 84,21% aller Analysten weiterhin optimistisch gestimmt gegenüber der Entwicklung des Unternehmens. Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” hat zudem aktuell einen Wert von 4.16 erreicht.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Aktie von Rheinmetall bietet Investoren laut Bankanalysten ein...