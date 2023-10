Rheinmetall: Hoher Wertzuwachs in Aussicht - Kursziel 306,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Am gestrigen Tag musste die Rheinmetall Aktie am Finanzmarkt einen negativen Trend erleiden und verzeichnete eine Kursentwicklung von -0,78%. Die vergangenen fünf Handelstage offenbaren zudem ein Gesamtergebnis von -3,47%, was auf eine momentan relativ pessimistische Marktentwicklung schließen lässt.

Dennoch gehen Bankanalysten davon aus, dass die Aktienaktiva derzeit unterbewertet sind. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 306,00 EUR und bietet somit Investoren ein Potenzial von +26,39%. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach den jüngsten Entwicklungen mit einem schwachen Trend.

Im Detail weisen derzeit sechs Analysten darauf hin, dass es sich hierbei um einen starken Kauf handelt. Zehn weitere Experten geben ihr Rating als “Kauf” ab – optimistisch aber nicht euphorisch. Drei andere Experten...