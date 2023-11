Rheinmetall: Deutliche Gewinne!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Rheinmetall ist am Dienstag ein weiterer Befreiungsschlag gelungen. Der Konzern konnte mit dem Plus von fast 3,7 % einen weiteren neuen Rekord einfahren. So hoch wie am Dienstag notierte Rheinmetall bis dato noch nie. Grund sind die Zahlen, die Rheinmetall den Börsen und Finanzmärkten benennen konnte. Die Kurse sind bezogen auf den Gewinn und den Marktwert von gut 12 Mrd. Euro derzeit mit einem KGV von ca. 20 bezahlt. Das ist nicht günstig – aber trotz des Rekordes noch immer nicht (zu) hoch.

Rheinmetall: Der Rekord ist noch nicht alles

Das Unternehmen ist aus Sicht von Analysten auch aktuell noch interessant, insofern der Umsatz von derzeit gut 7,7 Milliarden Euro für das kommende Jahr den aktuellen Schätzungen nach auf 9,57 Milliarden Euro steigen wird. Die Aktie wird demnach günstiger – und bietet auch nach Meinung von...