Rheinmetall: Bankanalysten sehen +24,52% Kurspotenzial - Kursziel bei 303,45 EUR

Die Aktie von Rheinmetall verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -0,69%. Die vergangenen fünf Handelstage zeigen ein Ergebnis von insgesamt -5,87%, was auf eine pessimistische Stimmung im Markt hindeutet. Allerdings sehen die Bankanalysten das mittelfristige Potenzial der Aktie bei einem Kursziel von 303,45 EUR, was einem möglichen Anstieg um +24,52% entspricht.

Derzeit sind 6 Analysten der Meinung, dass es sich lohnt die Aktie zu kaufen und weitere 10 Experten empfehlen den Kauf der Rheinmetall-Aktie. Lediglich drei Experten halten die Bewertung “Halten”. Das durchschnittliche Guru-Rating liegt aktuell bei 4,16 nach ebenfalls 4,16 in der Vorperiode.

Hinsichtlich des aktuellen Trends zeigen sich einige Unterschiede in den Einschätzungen. Es bleibt also abzuwarten wie sich dieser entwickeln wird...