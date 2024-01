Rheinmetall: Auftrag!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Rheinmetall konnte am Montag an den Aktienmärkten mal wieder glänzen. Der Titel legte um satte gut 3 % zu. Damit hätten wohl wenige gerechnet, nachdem es am Freitag erst um diesen Betrag nach unten ging. Nun hat Rheinmetall allerdings am Montag auch einen neuen Auftrag erhalten. Der wiederum hebt die Stimmung deutlich an.

Das Düsseldorfer Unternehmen konnte einen Auftrag über die Fertigung von Fuchs-Panzern akquirieren. Im Ausland, wie es heißt. Geheimnisvoll lautet die Umschreibung, dass der Auftrag von einem “internationalen Partner” käme – sei es drum. Das Unternehmen hat ohnehin zahlreiche Aufträge und sieht sich bestens aufgestellt für die kommenden Jahre. Analysten rechnen gleichfalls mit einem weiter steigenden Rekord. Das Potenzial laut Schätzung liegt bei gut 15 %. Damit würde die Aktie Kurse in Höhe von gut 365 Euro erreichen können.

