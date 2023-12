Rheinmetall-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Aktie von Rheinmetall wird nach einer fundamentalen Analyse als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 25,13 um 20 Prozent niedriger liegt als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Industriekonglomerate" (31,36).

Die Anleger-Stimmung für Rheinmetall ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Auswertung ergab 0 negative und 9 positive Signale.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 35,59 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,44 Punkten, was ebenfalls eine neutrale Bewertung ergibt.

Des Weiteren wird der gleitende Durchschnitt für die Rheinmetall-Aktie betrachtet, um den Trend zu ermitteln. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 259,41 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 286,8 EUR liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 271,33 EUR, was ebenfalls auf einen positiven Trend hinweist.

Zusammenfassend wird die Rheinmetall-Aktie aufgrund der fundamentalen Analyse, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse insgesamt mit einer "Gut"-Bewertung versehen.