Rheinmetall: Analysten sehen Potenzial von fast 20%

Die Aktie von Rheinmetall ist nach Meinung von Bankanalysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei beeindruckenden 299,88 EUR, was einem potenziellen Wachstum von +19,47% entspricht.

• Rheinmetall hat am 21.08.2023 eine positive Entwicklung mit +0,68% erzielt

• Das durchschnittliche Guru-Rating wurde auf 4,16 aktualisiert

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie ein Plus von +0,68% verzeichnen und schließt damit eine vollständige Handelswoche mit einem Verlust in Höhe von -3,61%. Der Markt scheint derzeit eher pessimistisch zu sein.

Obwohl nicht alle Analysten einen positiven Trend erkennen können, sind sich die meisten Experten einig: das Kursziel liegt bei enormen 299,88 EUR. Insgesamt empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und zehn weitere bewerten sie als “Kauf”. Drei Experten empfehlen...