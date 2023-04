Rheinmetall: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 298,86 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Aktie von Rheinmetall befindet sich nach Ansicht von Bankanalysten derzeit unterbewertet auf dem Markt.

Das mittelfristige Kursziel für den Wert beläuft sich auf 298,86 EUR mit einem Risikoabschlag von -9,36% vom aktuellen Kurs.

• Rheinmetall zeigt am 21.04.2023 eine positive Entwicklung (+0,63%)

• Das aktuelle Kursrisiko für Investoren liegt bei -9,36%

• Der Guru-Rating beträgt nun statt zuvor “Guru-Rating ALT” nun 84,21

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie um +0,63% zulegen und verzeichnet damit in einer vollständigen Handelswoche ein Plus von +1,50%, was eine relative Optimistik des Marktes signalisiert.

Unabhängig davon sind sechs Analysten der Meinung, dass der Kauf dieser Aktie empfehlenswert ist.

Zehn weitere Experten bewerten das Papier als kaufenswert aber eher vorsichtig optimistisch.

Drei weitere...