Rheinmetall: Analysten sehen Potenzial

Die Aktie von Rheinmetall wird derzeit von den Bankanalysten unterbewertet. Ihr mittelfristiges Kursziel beträgt 303,45 EUR, was einem Potenzial von +21,97% entspricht.

Am gestrigen Handelstag verlor die rheinische Rüstungs- und Technologiegruppe an Wert (-0,40%). Auf Wochensicht steht jedoch ein Plus von +5,38%. Der Markt scheint demnach optimistisch zu sein.

Dass das Unternehmen laut Expertenpotenzial hat ist unverkennbar: Im Schnitt sagen die Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel bei 303,45 EUR voraus – eine Verdopplung des aktuellen Preises auf XETRA in Frankfurt (Stand: Q2/2021). Sechs Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und zehn weitere bewerten sie als “Kauf”....