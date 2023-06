Rheinmetall: Analysten sehen Kursziel von 303,45 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Aktie von Rheinmetall hat nach Ansicht von Experten derzeit eine falsche Bewertung. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 303,45 EUR und somit um +21,67% über dem aktuellen Preis.

• Am 13.06.2023 verzeichnete die Rheinmetall-Aktie ein Minus von -0,16%

• Guru-Rating jetzt bei 4,16 Punkten

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +84,21%

Der gestrige Handelstag brachte einen Rückgang der Rheinmetall-Aktie um -0,16%. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Plus von +5,63% verzeichnet werden. Die Stimmung am Markt scheint daher relativ positiv zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 303,45 EUR und wird damit laut Bankanalysten um +21,67% höher als der aktuelle Preis eingeschätzt. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten Anstiegs.

Insgesamt empfehlen...