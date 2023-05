Rheinmetall: Analysten sehen Kurspotenzial von +14,34% - Kursziel bei 303,45 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Rheinmetall-Aktie wird derzeit von Experten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt laut durchschnittlicher Schätzung der Bankanalysten bei 303,45 EUR. Bei Erreichen dieses Ziels würde sich ein Potenzial von +14,34% ergeben.

• Am 18.05.2023 stieg die Aktie um +0,80%

• Guru-Rating bleibt mit 4,16 gleich

• Anteil optimistischer Analysten beträgt+84,21%

Der gestrige Handelstag brachte für Rheinmetall einen Anstieg um +0,80%. In den vergangenen fünf Tagen verzeichnete die Aktie jedoch einen Verlust von -0,52%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Trotz dessen sind sechs Analysten der Meinung “starker Kauf”, während zehn weitere die Bewertung “Kauf” vergeben und damit ebenfalls optimistisch bleiben. Drei Experteneinstufungen lauten auf “halten”. Das antizyklische Guru-Rating bleibt...