Rheinmetall: Analysten prognostizieren Kursziel von 306,00 EUR

Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall wird momentan unterschätzt, so das Urteil von Experten. Das Kurspotenzial liegt laut der durchschnittlichen Meinung von Bankanalysten bei einem mittelfristigen Kursziel von 306,00 EUR – ein Plus von +17,60% im Vergleich zum aktuellen Wert.

• Am 11.10.2023 legte die Rheinmetall-Aktie um +2,24% zu.

• Das Guru-Rating wurde auf 4,16 angehoben.

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +84,21%.

Obwohl die jüngste positive Entwicklung an den Börsen unerwartet kam und in einer fünftägigen Handelswoche einen Gesamtanstieg um +10,82% bescherte, sind viele Experten weiterhin positiv gestimmt. Während sechs Analysten die Aktie als stark kaufenswert bezeichnen und zehn weitere sie immer noch zum Kauf empfehlen (allerdings ohne Euphorie), sehen sich drei weitere in ihrer Einschätzung eher...