Rheinmetall: Analysten prognostizieren Kursanstieg auf 306,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Nach Einschätzung von Bankanalysten ist die Aktie von Rheinmetall derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 306,00 EUR und würde somit eine Steigerung um +24,04% bedeuten.

• Am 22.09.2023 verzeichnete Rheinmetall -1,60% Kursentwicklung

• Der Durchschnitt des Guru-Ratings liegt bei nunmehr 4,16 nach zuvor ebenfalls 4,16

• Nur drei der befragten Experten bewerten die Aktie neutral

Rheinmetal musste am gestrigen Handelstag einen Verlust von -1,60% hinnehmen und hat in den vergangenen fünf Tagen insgesamt -6,66% an Wert verloren. Diese Entwicklung wird als pessimistisch angesehen.

Die durchschnittliche Meinung der sechs befragten Analysten lautet jedoch weiterhin “starker Kauf”. Zehn weitere Experten bescheinigen dem Unternehmen ein positives Rating mit “Kauf” und lediglich drei sind neutral eingestellt...