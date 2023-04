Rheinmetall: Aktuelles Kursziel bei 298,86 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Analysten sind der Meinung, dass die Rheinmetall-Aktie derzeit unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 298,86 EUR und birgt ein Risiko von -9,66%.

• Am 18.04.2023 stieg Rheinmetall um +0,86%

• Guru-Rating verbessert sich auf 4,33

• Aktuell empfehlen nur 0 Analysten einen Verkauf

In den letzten fünf Handelstagen hat die Aktie eine positive Entwicklung von +3.21% gezeigt – was auf eine optimistische Stimmung am Markt hinweisen könnte.

Laut Bankanalysten besteht für Investoren noch immer eine Kaufgelegenheit: Sechs Experten raten zum Kauf und zehn bewerten das Unternehmen positiv mit “Kauf”. Drei weitere haben ihre Position als “halten” deklariert.

