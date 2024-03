Rheinmetall Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der 7-Tage-RSI der Rheinmetall-Aktie beträgt 10, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Ein Vergleich mit dem 25-Tage-RSI-Wert von 22,12 zeigt, dass Rheinmetall auch für den RSI25 überverkauft ist und ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung daher ein "Gut"-Rating für Rheinmetall.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Industriekonglomerate) wird Rheinmetall als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 34,88, was einen Abstand von 47 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 65,82 bedeutet. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Hinsichtlich des Aktienkurses hat Rheinmetall in den letzten 12 Monaten eine Performance von 101,77 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +88,9 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche im Durchschnitt um 12,86 Prozent. Auch im "Industrie"-Sektor übertrifft Rheinmetall mit einer Rendite von 9,53 Prozent die durchschnittliche Rendite um 92,23 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Rheinmetall in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält Rheinmetall daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.