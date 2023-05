Rheinmetall-Aktie verliert an Schwung – Luft raus?

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Papiere von Rheinmetall (WKN: 70300) sind zuletzt in eine kleinere Konsolidierung eingeschwenkt. Gegenüber dem Anfang April markierten Rekordhoch von 281,30 € notiert der frischgebackene DAX-Titel deutlich niedriger bei 263 €. In der vergangenen Woche hatte das Unternehmen seine Bücher geöffnet und Auskunft über die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal gegeben. Auch wenn die Jahresziele bestätigt wurden, kam das Zahlenwerk an der Börse nicht besonders gut an. Ist bei der Aktie nun die Luft raus?



