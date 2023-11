Rheinmetall Aktie stärkster DAX-Wert. Luft raus? Nein. Weiter KAUFEN. Platow sagt warum.

Der Bedarf an Verteidigungssystemen und Munition nimmt zudem stetig zu, die Verteidigungsbudgets werden in den meisten NATO-Ländern aufgestockt. Allen voran in Deutschland, wo Verteidigungsminister Boris Pistorius erst kürzlich betonte, dass die Bundeswehr wieder „kriegstüchtig“ werden müsse. Am Sondervermögen von 100 Mrd. Euro dürfte auch das Karlsruher Haushaltsurteil nichts ändern, entsprechende Medienberichte wurden postwendend vom Verteidigungsministerium dementiert. sl

Rheinmetall bleibt ein Kauf. Stopp: 208 Euro.