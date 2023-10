Rheinmetall-Aktie springt kräftig an – das steckt dahinter

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Nach zuletzt vielen negativen Handelstagen springt die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000) am Montag um +4,7% nach oben auf 244,80 € und damit an die DAX-Spitze. Doch was treibt die Papiere des Rüstungskonzerns plötzlich so deutlich an? Und kann der Kurssprung den Abwärtstrend der Aktie stoppen?