Rheinmetall Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren. Ein RSI-Wert von unter 30 deutet auf eine überverkaufte Aktie hin. Für die Rheinmetall-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 12, was auf eine Überverkauftheit hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 22,57 zeigt eine Überverkauftheit an. Insgesamt erhält die Rheinmetall-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung nach RSI.

Die Anlegerstimmung für Rheinmetall war überwiegend negativ, jedoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine positive Bewertung, was zu einer Gesamt-Einstufung von "Gut" hinsichtlich der Stimmung führt.

Im Branchenvergleich hat Rheinmetall in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 49,98 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Aktie 50,91 Prozent darüber, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Rheinmetall derzeit einen Stand von 264,6 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 330,3 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund des Abstands zum GD200 und GD50.

Insgesamt erhält die Rheinmetall-Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut" basierend auf den verschiedenen Analyseergebnissen.