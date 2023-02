Rheinmetall Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Rheinmetall, ein Unternehmen aus dem Markt "Industriekonglomerate", notiert aktuell (Stand 07:48 Uhr) mit 225.8 EUR beinahe gleich (+0.22 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Die Aussichten für Rheinmetall haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Rheinmetall auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Sell" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch acht Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 5 Buy- und 3 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Buy" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Rheinmetall sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rheinmetall liegt bei einem Wert von 24,12. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Industriekonglomerate" (KGV von 39,09) unter dem Durschschnitt (ca. 38 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Rheinmetall damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Rheinmetall-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 185,45 EUR. Der letzte Schlusskurs (225,8 EUR) weicht somit +21,76 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (207,14 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,01 Prozent), somit erhält die Rheinmetall-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Rheinmetall-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

